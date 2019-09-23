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23 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fotoğrafçı silahlı saldırıda yaralandı - ADANA

Fotoğrafçı silahlı saldırıda yaralandı - ADANA

- Fotoğraf stüdyosundan görüntüler - Yaralının sedyeye alınıp ambulansa götürülmesi Adana 'da fotoğrafçı silahlı saldırıda yaralandıADANA (AA) - Adana 'da bir fotoğrafçı iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.Merkez Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'ndeki bir fotoğrafçıya giden henüz kimliği belirlenemeyen kişi, iş yeri sahibi Mehmet Ö'ye vesikalık fotoğraf çekiminin fiyatını sordu.Şüpheli, daha sonra belinden çıkardığı tabancayla fotoğrafçıya 3 el ateş etti. Zanlı, "Bana karışmayın." diye bağırarak olay yerinden kaçtı.Bacaklarından yaralanan Mehmet Ö. 112 Acil Servis ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Vesikalık Fotoğraf Akalan Silahlı Saldırı Çekim Saldırı 

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