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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Fotoğraf sanatçıları renk cümbüşünü görüntüledi Haberi

Fotoğraf sanatçıları renk cümbüşünü görüntüledi Haberi

Fotoğraf sanatçılarının doğayı fotoğraflaması

İsaf Çekim Göreme Sonbahar 

-Ağaçlardan ve doğadan detay
-Sanatçıların çekim yapmaları
-Fotoğraf sanatçısı Öznur Bağcı Röp.
-Muş Fotoğrafçılar Topluluğu Başkanı Kenan Demir Röp.

( MUŞ - ÖZEL)- Sonbaharın kartpostallık görüntüleri fotoğraflandı MUŞ

- Muş’a şehir dışından gelen fotoğraf sanatçıları, sonbaharda oluşan renk cümbüşü ve doğal güzellikleri fotoğrafladı. Muş Fotoğrafçılar Topluluğu üyesi fotoğrafçılar ve şehir dışından gelen fotoğraf sanatçıları, kentte sonbahar fotoğraflarını görüntüledi. Merkeze bağlı Savaşçılar, Kalecik ve Çengilli köylerinde sonbahar manzaralarını fotoğraflayan sanatçılar, doğal güzelliklere hayran kaldı. Hollanda’dan Muş’a gelerek sonbahar fotoğrafları çeken Öznur Bağcı, “Bugün çok harika renklerle karşılaştık. Çok sakin ve çok güzel bir gün geçirdik. Muş halkının misafirperverliği yine ön plandaydı. Herkese tavsiye ediyorum, çıkıp buraya gelin. Başka yerde bulamayacağınız huzuru burada bulursunuz” dedi.
Muş Fotoğrafçılar Topluluğu Başkanı Kenan Demir ise, sonbaharda özellikle kentin doğal güzelliklerini, tarihi-kültürel zenginliklerini ve bunun yanında da yaşam fotoğraflarını çektiklerini belirterek, “Özellikle il dışından gelen arkadaşlarımızla beraber ilimizin kırsal kesiminde bulunan ormanlarımızı, yaşam fotoğraflarını çekiyoruz. Uyku moduna geçen tabiatın, ağaçların sararan yaprakları renk cümbüşüne dönüşmüştür. Özellikle bu güzellikleri fotoğraflayarak, buraları göremeyen insanların beğenisine sunma arzusundayız. Bu vesileyle ilimizi tanıtma gayretindeyiz” diye konuştu.
(UU-MSA-Y)
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