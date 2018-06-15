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15 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
'Fotoğraf avcıları' Nallıhan'da buluştu

'Fotoğraf avcıları' Nallıhan'da buluştu

konuşmalardan genel ve detay

( ANKARA - HD) "Fotoğraf avcıları" Nallıhan'da buluştu- Nallıhan'da "5. Foto Safari Yarışması" düzenlendi ANKARA

Ölümsüz Ödül Töreni Para Ödülü Koordinat Amatör 


- Başkent’in doğal güzellikleriyle tanınan şirin ilçesi Nallıhan’da düzenlenen “5. Foto Safari Yarışması”na, Türkiye’nin dört bir tarafından doğa tutkunları katıldı.
Doğa koruma bilincini geliştirmek ve Ankara’nın doğal güzelliklerini dünyaya tanıtmak amacıyla Nallıhan Kuş Cenneti’nde düzenlenen ve fotoğraf severlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmada, yaklaşık 200 profesyonel-amatör fotoğraf sanatçısı, gece-gündüz en güzel kareyi yakalayabilmek için yarıştı. Tüketici ve Çevre Eğitim Vakfı (TÜKÇEV) tarafından düzenlenen ve Başkent Ankara Meclisi'nin koordinatörlüğünde gerçekleşen yarışmaya; Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, Nallıhan Kaymakamlığı ile Nallıhan Belediyesi de destek verdi. Bu yıl “Fotoğraf Avcıları Rastgele” sloganıyla düzenlenen yarışmanın açılış programına AK Parti Ankara Milletvekili ve Başkent Ankara Meclisi Başkanı Nevzat Ceylan, Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, Orman ve Su İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürü Erdem Karaağaç ile TÜKÇEV Genel Müdürü Özcan Pektaş ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü Koordinasyon ve Destek Hizmetleri Daire Başkanı Sanem Arıkan katıldı.
"Avcılığın fotoğrafla yapılmasını özendirmeyi amaçlıyoruz" AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, yarışmayı 1997 yılından itibaren belirli aralıklarla düzenlediklerinin altını çizerek, “Yarışma ile avcılığın tüfek ya da silahla değil, fotoğrafla yapılmasını özendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.
Nallıhan Kaymakamı Murat Kahraman, “Nallıhan Kuş Cenneti, 200’e yakın kuş türüyle sürekli doğaseverlerin uğrak noktalarından biri haline geldi” diye konuştu.
Nallıhan Belediye Başkanı İsmail Öntaş, “Foto safariyi bölgemizi tanıtmak amacıyla çok önemli faaliyet olarak görüyoruz” değerlendirmesinde bulunurken, TÜKÇEV Genel Müdürü Özcan Pektaş da, kuş türlerinin yarışmacıların ölümsüzleştireceği fotoğraflarla sonraki nesillere aktarılacağına dikkat çekti. Sonuçlar 21 Haziran'da açıklanacak Bilinçsiz avcılığın önüne geçilmesi, canlı doğal varlıkların korunması ve doğayla iç içe bir yaşamın teşvik edilmesinin de amaçlandığı yarışmanın sonuçları 21 Haziran 2018 tarihinde açıklanacak. Yarışmada, birinciye 5 bin TL, ikinciye 4 bin TL, üçüncüye ise 3 bin TL para ödülü verilecek. 22 Eylül’de gerçekleştirilecek ödül töreni ve sergide ayrıca 5 fotoğraf sanatçısına da biner liralık “mansiyon ödülü” takdim edilecek. Sergilenmeye değer bulunan fotoğraflar için de fotoğraf sanatçılarına Nallıhan ipek iğne oyası da hediye edilecek. (AS-MK-Y)
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