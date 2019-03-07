-Fosseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı -Fosseptik çukuruna düşen inekten detaylar -İneğin kurtarılma anından görüntüler -İtfaiye ekiplerinden görüntüler
( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA
- Şanlıurfa’da fosseptik çukurunda düşen inek itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesinde yaşandı. Foseptik çukuruna düşen ineği gören mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla ineği çukurdan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği traktör yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası inek sahibi İsmail Songur’a teslim edildi. İneği kurtarılan Songur, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (SÖ-SD-
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