Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Mart 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fosseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

Fosseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı

Şanlıurfa

Bild 

-Fosseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı
-Fosseptik çukuruna düşen inekten detaylar
-İneğin kurtarılma anından görüntüler
-İtfaiye ekiplerinden görüntüler

( ŞANLIURFA ) - ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da fosseptik çukurunda düşen inek itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Harran ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesinde yaşandı. Foseptik çukuruna düşen ineği gören mahalle sakinleri kendi imkanlarıyla ineği çukurdan çıkaramayınca durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ineği traktör yardımıyla yaklaşık yarım saat süren çalışma sonrası inek sahibi İsmail Songur’a teslim edildi. İneği kurtarılan Songur, itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (SÖ-SD-
İlgili Foto Galeriler
JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...JİTEM'ci Albayım Dedi Sonrası Filmlere Konu Olur...
Polis, Son Anda YakaladıPolis, Son Anda Yakaladı
Tarım İşçilerini Taşıyam Minibüs DevrildiTarım İşçilerini Taşıyam Minibüs Devrildi
Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...Ankarada Korkunç Olay! Önce Eşini Sonra...
Kız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf ÇektirdiKız Çocuğu Köprüden Atlayıp Kayboldu Onlar Fotoğraf Çektirdi
Gaziantep'te Metan Gazı PatlamasıGaziantep'te Metan Gazı Patlaması
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı