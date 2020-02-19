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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Fosseptik çukuruna düşen hamile inek itfaiye tarafından kurtarıldı

Fosseptik çukuruna düşen hamile inek itfaiye tarafından kurtarıldı

İneğin çukurda görüntüsü

Bild Müstakil Ev 

-İneği kurtarma çalışmaları
-Detaylar

( AKSARAY ) AKSARAY

- Aksaray’da fosseptik çukuruna düşen 7 aylık hamile inek itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarılarak sahibine teslim edildi. Olay, Laleli Mahallesi 4558 Sokak No: 9 sayılı müstakil evin çevresinde bulunan boş arazide meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Feyyaz Yiğit isimli vatandaşa amit 7 aylık hamile inek müstakil evin çevresindeki boş arazide bulunan fosseptik çukuruna düştü. Kendi imkanlarıyla ineği çıkarmaya çalışan Feyyaz Yiğit ineği çıkarmayı başaramayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Acil Çağrı Merkezi tarafından olay yerine sevk edilen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri iş makineleri ve kurtarma aletleri ile fosseptik çukurunda mahsur kalan ineğe müdahale ederek yaklaşık 1 saat süren çalışma sonucu çıkartılarak sahibine teslim edildi. İneğin sahibi Yiğit itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (YC-
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