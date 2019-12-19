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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Foseptik çukurunda ceset bulundu - IĞDIR

Foseptik çukurunda ceset bulundu - IĞDIR

- Olay yeri - Güvenlik önlemleri - Polis ve jandarmaya ait ceset arama köpekleri - Ekiplerin çalışması Iğdır 'da foseptik çukurunda ceset bulundu - Tuzluca ilçesinde cumhuriyet savcısı ve jandarma ekiplerince iş makinesi desteğinde bir foseptik çukurunda yapılan aramada, 3 yıldır kayıp olan kişiye ait olduğu değerlendirilen ceset bulundu - Kayıp kişinin ağabeyi ve yengesi gözaltına alındıIĞDIR (AA) - Iğdır 'ın Tuzluca ilçesinde foseptik çukurunda ceset bulundu.İlçenin Gaziler köyünde oturan Selahattin K'nin, Temmuz 2016 yılından beri kaybolmasına ilişkin Tuzluca Cumhuriyet Başsavcılığında yürütülen soruşturma kapsamında, bu kişinin aynı köyde oturan ağabeyi B.K. ve yengesi M.K. gözaltına alındı.Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, şüphelilerin ifadesi ve toplanan deliller doğrultusunda, jandarma ve polis ekiplerinin yanı sıra itfaiye ve belediye görevlileriyle birlikte söz konusu zanlı çiftin köyünde inceleme yaptı.B.K. ile M.K. çiftinin evinin bahçesindeki foseptik çukurunda, polis ve jandarmaya ait ceset arama köpekleri, iş makinesi ve vidanjör desteğinde arama gerçekleştirildi.
Arama sonucu bir kişinin cesedine ait kemikler bulundu.Köyde 3 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü değerlendirilen Selahattin K'ye ait olabileceği belirtilen kemiklerin, kesin olarak kime ait olduğu yapılacak DNA testi sonucunda belirlenecek.Olaya ilişkin soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı İş Makinesi Foseptik Çukuru Polis Ekipleri 

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