Foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldı - ŞANLIURFA Haberi
- Ekiplerin ineğin çukurdan çıkarması - İtfaiye ekiplerinin ineği suyla temizlemesi Şanlıurfa 'da foseptik çukuruna düşen inek kurtarıldıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Harran ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.Yenidoğan Mahallesi'nde foseptik çukuruna düşen ineği görenler, kurtarma çalışması başlattı.İneği bulunduğu yerden çıkaramayan vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.Olay yerine gelen ekipler, iş makinesi yardımıyla yarım saatlik uğraşın ardından ineği bulunduğu yerden kurtardı.İnek sahibi İsmail Songur, itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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