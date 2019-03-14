Foseptik çukuruna düşen ineği itfaiyeciler kurtardı İzle

-İneğin başı sadece gözükürken gövdesi yığının altında iken detay

-İneğin boynuna ip bağlanırken detay

-İneğin önündeki yükseklik inceltilirken detay

-Evin bahçesindeki diğer hayvanlar

-İnek kepçe yardımı ile bulunduğu yerden çıkarılırken detay

-İnek yan taraftaki otlağa bırakılırken detay



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin'in Midyat ilçesinde bir inek, foseptik çukuruna düştü. Yaralı ineği, itfaiye ekipleri büyük uğraş sonucu çıkarmayı başardı. Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Akçakaya Mahallesi'nde hayvan besleyen bir çiftçinin evinin bahçesinde bulunan foseptik çukurunda çökme yaşandı. Çökme anında çevrede bulunan bir inek foseptik çukuruna düştü. Ev sahibinin ineği çıkarma uğraşı sonuçsuz kalınca, itfaiye ekiplerinden yardım istendi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, çukura inerek ineğin üzerine düşen taşları kaldırdı. Ardından da kepçe yardımı ile çukurda genişletme işlemi yapıldı. Hazırlıkların ardından inek, gövdesine ip bağlanarak yukarı çekildi. Halsiz olan inek, kurtarıldıktan sonra evin yanındaki otlak alana bırakıldı.

