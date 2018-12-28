Forum Erzurum’da Aleyna Tilki rüzgarı esti

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-Aleyna Tilki konseri

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( ERZURUM ) ERZURUM



- Forum Erzurum’da düzenlenen Aleyna Tilki konseri yoğun ilgi gördü. Forum Erzurum tarafından düzenlenen Aleyna Tilki konserinde izdiham yaşandı. Erzurum’da ilk kez bir konser düzenleyen Aleyna Tilki'nin hayranları alışveriş merkezinde izdihama neden olurken, ünlü şarkıcı sevilen şarkılarını hayranlarıyla birlikte söyledi.



Yaklaşık 45 dakika sahnede kalan genç sanatçı, zaman zaman kendisini dinlemeye gelen hayranlarıyla da sohbet ederken şarkıları ve dansı ile kendisine hayran bıraktı. Ayrıca Forum Erzurum tarafından düzenlenen 82 bin 215 kişinin katıldığı Toyota CH-R model araçta yapılan çekilişle sahibini buldu. Toyota CH-R model aracın sahibi Fecri Vatansever adlı vatandaş oldu.

