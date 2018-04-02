Forum Bornova'da İlber Hoca izdihamı

-İlber Ortaylı'nın kitapları imzalamasından detaylar

-Vatandaşlarla röp.



( İZMİR )- Ünlü Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı’nın İzmir’de gerçekleştirdiği imza gününde uzun kuyruklar oluştu İZMİR



- Ünlü Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı’nın ilk biyografi kitabı olan “Gazi Mustafa Kemal Atatürk”ün İzmir Forum Bornova’da düzenlenen imza gününe, okuyuculara yoğun ilgi gösterdi. Kitap imzalatmak isteyen Ortaylı okuyucuları uzun kuyruklar oluşturdu. İzmir ve bölgesinin en önemli çekim merkezlerinden biri olan Forum Bornova, ünlü Tarihçi-Yazar İlber Ortaylı'yı ağırladı. D&R mağazasında gerçekleştirilen imza günü etkinliğine İzmirliler yoğun ilgi gösterirken, ünlü tarihçiden imza almak ve fotoğraf çektirmek isteyen okurlar, etkinlik alanında uzun kuyruklar oluşturdu. Gösterilen ilgiden çok memnun olduğunu belirten İlber Ortaylı, okuyucularıyla yakından ilgilendi. İzmirli okuyucuları da İlber Ortaylı hem yakından görmek hem de kitaplarını imzalatmak için etkinliğe katıldıklarını ve çok mutlu olduklarını dile getirdiler. Gazi Mustafa Atatürk kitabı hakkında: Gazi Mustafa Kemal Atatürk kitabı, evvela imparatorluğu dirilten nesil olan 1880’liler kuşağı, Balkan coğrafyası ve Mustafa Kemal’in aile kökeni ile başlıyor. Akabinde Atatürk’ün askeri eğitimi, Manastır yılları, Milliyetçilikler Dönemi, İttihat ve Terakki, II. Abdülhamid, Enver Paşa, Ziya Gökalp, Trablusgarb, Balkan Savaşları ve Sofya yıllarıyla devam ediyor. Ordumuzun İtilaf devletleriyle sekiz cephede mücadele ettiği Birinci Dünya Savaşı, kutlu zaferlerimiz Çanakkale ve Kutü’l Amâre, Mondros, son padişah Vahideddin, bir milletin ve ülkenin ölüm fermanı olan Sevr Tüm detaylarıyla Milli Mücadele dönemi, 23 Nisan 1920 ve sonrasında muhalefete rağmen verilen Kurtuluş Savaşı, İnönü Muharebeleri, Lozan Konferansı, Büyük Taarruz ve Cumhuriyet’e giden yol Saltanat ve hilafet tartışmaları, Lozan, On İki Ada, mübadele, Osmanlı’dan kalan borçlar, Musul ve yakın tarihin en önemli meselesi olan inkılaplar Son olarak kişisel özellikleriyle, dünyada, anılarda, hafızalarda kalan izleriyle modern Türkiye’nin kurucusu Atatürk İlber Ortaylı bu ilk biyografisinde yaşamının tüm yönleriyle büyük lider Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü anlatıyor.

