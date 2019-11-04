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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Forkliftteki demirler motosikletin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı - İZMİR

Forkliftteki demirler motosikletin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı - İZMİR

- Güvenlik kamerası görüntüleri - Kaza yerinden görüntü - Polis ekiplForkliftteki demirler motosikletin üzerine düştü: 1 ölü, 2 yaralı - İzmir 'deki kaza anı güvenlik kamerasına yansıdıİZMİR (AA) - İzmir 'in Bornova ilçesinde, forkliftteki demirlerin sepetli motosikletin üzerine düşmesi sonucu 1 kişi öldü, biri çocuk 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Doğanlar Mahallesi 1610 Sokak'ta seyir halindeki forkliftte yüklü olan demirlere, H.C. (21) idaresindeki plakası öğrenilemeyen kamyonet çarptı. Çarpmanın ardından demirler sokaktan geçen sepetli motosikletin üzerine düştü.Motosiklette bulunan Gül E. (26) olay yerinde hayatını kaybetti.Ağır yaralanan Döne E. (20) ile hafif yaralanan Gül E'nin 2,5 yaşındaki çocuğu, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.Çocuğun tedavisinin ardından taburcu olduğu öğrenildi.Bu arada olay yerinden aracıyla kaçan H.C, polis ekiplerince yakalandı.Polis, ölen kadının yakınlarının da geldiği olay yerinde güvenlik önlemi aldı.Öte yandan kaza anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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