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19 Aralık 2019 Perşembe günü yayınlandı
Forkliftin altında kalan işçi öldü - KOCAELİ Video

Forkliftin altında kalan işçi öldü - KOCAELİ Video

- Fabrika önünden görüntüler - Kalabalıktan görüntüler Kocaeli 'de forkliftin altında kalan işçi öldüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin Çayırova ilçesinde forkliftin altında kalan işçi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Otomotiv Yan Sanayi İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde (TOSB) bir fabrikada çalışan taşeron firma işçisi Sedat Sınar (29), henüz belirlenemeyen nedenle bir anda hareket eden forkliftin altında kaldı.İşçilerin olayı fark etmesi üzerine çağrılan 112 Acil Servis ekipleri, Sınar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.Olayı haber alan işçi yakınları da fabrikaya geldi.Sınar'ın cenazesi, incelemelerin ardından

Fabrika Cenaze Alabalık Taşeron Firma Gesi 

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