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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Forklift ile paletlerin arasında kalan işçi yaralandı İzle

- Forklift ile paletlerin arasında kalan işçi yaralandı İzle

yaralının hastaneye getirilmesi

İlk Müdahale Fabrika Hastane Sağlık Ekipleri 

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-İNEGOL İS KAZASI klibiyle ftp'den kafe gecildi

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İnegöl ilçesinde sunta fabrikasında forklift ile paletlerin arasında sıkışan işçi yaralandı. Olay OSB'de bulunan bir sunta fabrikasında meydana geldi. Fabrikada çalışan Yahya O. (43), iddiaya göre arkasından geri geri gelen forklift ile paletlerin arasında kaldı. Neye uğradığını şaşıran işçinin yardımına olayı gören mesai arkadaşları yetişti. Acılar içerisinde kalan işçi sıkıştığı yerden çıkarıldı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan işçinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (SA-MŞ)
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