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18 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Florya Kız Öğrenci Yurdu’nda güvenlik önlemleri sürüyor

Florya Kız Öğrenci Yurdu’nda güvenlik önlemleri sürüyor

Yurdun çevresindeki önlemler

Polis Karantina Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri Kışla 

-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel Detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Avrupa ülkesinden Türkiye’ye dönen vatandaşların 14 gün boyunca karantina altın kalacakları yurtlara yerleştirildi. Florya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu’nda polis ekiplerinin güvenlik önlemleri sürüyor. Destek amaçlı yurdun çevresinde bir toma aracı da hazırda bekliyor. Avrupa'dan Türkiye ye dönen vatandaşların 14 gün boyunca karantina altında kalacakları yurtlara yerleştirilmesi tamamlandı. KYK Floya Beşyol Kız Öğrenci Yurdu’na dün akşama doğru yerleştirilen 107 kişinin 14 gün boyunca karantina altında kalacağı süre bugün itibariyle başladı.
Polis ekipleri Yurdun çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı. 24 saat boyunca Yurdun çevresinde nöbet tutacak olan polis ekipleri giriş ve çıkışları bariyerle kapattı. Yurtta doktor ve hemşireler hazır halde beklerken 2 ambulans aracı da çevrede tedbir amaçla bekleyişlerini sürdürüyor. Nöbetlerini sürdüren polis ekiplerine destek amaçlı yurdun çevresinde bir toma aracı da hazırda bekledi.
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