Flamingoların tek sıra 'sabah yürüyüşü' şöleni - KIRŞEHİR
Flamingoların tek sıra "sabah yürüyüşü" şöleni - KIRŞEHİR - Flamingoların sabah yürüyüşünden detaylar - SEYGED Başkanı Ömer Çetiner ile röportaj - Flamingoların sabah yürüyüşünden detaylarFlamingoların tek sıra "sabah yürüyüşü" şöleni - Ramsar Sözleşmesi dahil üç ayrı kararla korunan Kırşehir 'in Mucur ilçesindeki Seyfe Gölü Kuş Cennetinde, yöre halkının ifadesiyle allı turnalarla telli turnanın birlikte yaşam sürdüğü güzel görüntüler oluşuyor - SEYGED Başkanı Ömer Çetiner: - "Eskiden yöredeki insanlarımız flamingolara allı turna derdi. Binlerce allı turnanın arasında bir tane telli turnayı görmek kısmet oldu. Demek ki turnalar kardeşliğini korudu, telli turnayı bağırlarına bastı" - "Gölde güneşin ilk ışıklarıyla flamingoların adeta sabah sporu şeklinde yaptıkları tek sıra yürüyüşü izlemek bize büyük mutluluk veriyor. Yürüyüş sonunda yaptıkları uçuşlarıyla da ayrı bir görsel şölen oluşturuyorlar"KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 'in Mucur ilçesinde, Ramsar Sözleşmesi dahil üç ayrı kararla korunan Seyfe Gölü Kuş Cenneti'nde, yöre halkının ifadesiyle allı turnalarla telli turnanın birlikte yaşam sürdüğü güzel görüntüler oluşuyor.Yaz aylarında yağışların azalması ve buharlaşmanın etkisiyle su oranı yüzde 30 seviyelerine kadar düşmesine rağmen gölde konaklamaya devam eden binlerce flamingo, ördek, angıt, martı ve diğer yerli kuşlar, ziyaretçilere güzel manzaralar sunuyor.Gruplar halinde geldikleri gölde konakladıktan sonra yollarına devam eden turnalardan kalan bir kaç kuş da yöre halkının "allı turna" diye adlandırdığı flamingoların arasında ayrı bir güzellik meydana getiriyor. Sabahın ilk ışıklarıyla sıralı halde adeta sabah yürüyüşü yapan flamingolar da doğaseverlerin beğenisini topluyor.Seyfe Gölü Ekoloji Derneği (SEYGED) Başkanı Ömer Çetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaz aylarında göle hayat veren, can suyu olan yağmurun yağmaması nedeniyle su girişinin adeta yok denecek kadar azaldığını, buharlaşmanın etkisiyle de su seviyesinin yüzde 30'lara kadar düştüğünü söyledi.
Gölün yaz aylarında kuruma noktasına geldiğini belirten Çetiner, "Göldeki su oranımız yüzde 30 seviyesine kadar düştü. Buna rağmen binlerce flamingoyu, ördekleri, angıtları, martıları ve diğer yerli kuşları görebiliyoruz. Mevsimsel olarak bazı kuşlarımız ise burada bulunmuyor." dedi. Küçük su birikintilerinde bile çok güzel görüntülerin oluştuğunu vurgulayan Çetiner, şöyle devam etti:"Eskiden yöredeki insanlarımız flamingolara 'allı turna', gerçek turnalara da 'telli turna' derdi. Binlerce allı turnanın arasında bir tane telli turnayı görmek kısmet oldu. Demek ki turnalar kardeşliğini korudu, telli turnayı bağırlarına bastı. Bu telli turna ya geride kaldı ya da hastalığı nedeniyle diğer turnalarla yoluna devam edemedi. Telli turnanın, allı turnalar arasında çok mutlu olduğunu görme şansını elde ettik. Bu da insanlar kadar hayvanların da dostluğunu, kardeşliğini vurguluyor. Göç zamanlarında turnalar gruplar halinde uçtukları için bu günlerde onları görme şansımız yoktu. Ama şimdi onlardan da gölümüzde olması bizi mutlu etti." - Flamingoların tek sıra sabah yürüyüşü şöleniFlamingoların Seyfe Gölü'ndeki görsel şölenlerinin devam ettiğini anlatan Çetiner, "Gölde güneşin ilk ışıklarıyla flamingoların adeta sabah sporu şeklinde yaptıkları tek sıra yürüyüşü izlemek bize büyük mutluluk veriyor. Yürüyüş sonunda yaptıkları uçuşlarıyla da ayrı bir görsel şölen oluşturuyorlar. Sanki bize şov yapıyorlar. Onlara güzellik anlamında katkı yapıyorsanız size çok güzel görseller sunabiliyorlar. Sabahın ilk ışıklarında göldeki güneşin kızıllığını, kuşların mahmurluğunu, uçuşlarını görmek bir doğasever olarak bana inanılmaz mutluluk veriyor." diye konuştu. Seyfe Gölü Ekoloji Derneği olarak gölün tanıtılması ve gündemde tutulması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini aktaran Çetiner, "Yeni seçilen milletvekillerimiz ve Kırşehir 'e atanan genç ve dinamik valimizden Seyfe Gölü Kuş Cenneti ile ilgili çalışmaların hızlanması için katkılarını bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Türkiye'deki göçmen kuşların iki farklı göç yollarının birinin üzerinde bulunan Seyfe Gölü, geçmişte 187 kuş türüne ev sahipliği yapması, dünyada nesli tükenmekte olan 27 kuş türünü barındırması ve endemik bitkileriyle biliniyor.