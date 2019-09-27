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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Fizyomer'e ISO 9001 ve ISO 10002 belgeleri

Fizyomer'e ISO 9001 ve ISO 10002 belgeleri

IRCA Baş Denetçisi Şükrü Ağaçsapan ile röp.

Hastane Anayasa Gesi Uluslararası Rektör 

-Fizyomer Tıbbi Direktörü Türkan Tünerir ile röp.
-Belgelerin taktim edilmesinden detaylar
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de faaliyet gösteren Fizyomer Terapia Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Tıp Merkezi, yapılan incelemelerin ardından ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Belgesini almaya hak kazandı. Fizyomer Tıp Merkezi, uluslararası alanda önemli belgeler arasından yer alan ISO 9001 ve ISO 10002 belgelerini aldı. Fizyomer Terapia, yetkililer tarafından yapılan incelemelerde tam not almayı başardı. Konuyla ilgili konuşan IRCA Baş Denetçisi Şükrü Ağaçsapan, belgelerin uluslararası standartlarda kabul edildiğini söyledi.

Ağaçsapan, "Tüm sistemlerin anayasası dediğimiz 9001 standardını hastanemiz çalışmalarını yaparak belgelemiştir. Denetçilerimiz gerekli denetimleri yapmış ve bu belgeyi uluslararası standartta kabul ettiklerini görmüşler ve onay vermişlerdir. Bunun eşliğinde aldıkları 9001 ve 10002 dediğimiz müşteri memnuniyeti standartlarının belgelerini kendilerine takdim ettik. Bundan sonraki başarılarını uluslararasında bekliyoruz ve bu belgeyi vermekten onur duyuyoruz. ESENEK Eğitim Merkezi olarak, çok az sayıda kuruma vermiş olduğumuz bu plaketi uluslararası standartları uygulayarak kuruluşun kalite ve hizmetlerini dünyaya açan, Fizyomer Tıp Merkezi’ni sürdürülebilir sistemlerini kurmada gösterdiği başarıyı tebrik ediyoruz" diye konuştu.
Fizyomer Terapia Tıbbi Direktörü Dr. Türkan Tünerir de aldıkları belgelerden dolayı mutlu olduklarını belirtti.
Tünerir, "Bu belgeleri kurumumuzun uluslararası platformda başarılı olabilmesi için alıyoruz. Hedefimiz dünyada olan standartların ülkemizde olması ve merkezimizde bulunması. Bu belgeleri almaya başladık ve bundan sonra da devamını getirmeyi düşünüyoruz. Eskişehir’in ismini uluslararası alanda duyurana kadar çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.
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