Fiyatlar düştü balık tezgahları alıcıları bekliyor - EDİRNE
- Balık pazarından detaylar - Balık detayları - Balıkçıların satış işin vatandaşlara seslenmeleri - Balıkçı Bistiren ile röportaj - Vatandaşlardan Remzi Üregenci ile röportaj - Balıkçı Münir Paker ile röportajFiyatlar düştü balık tezgahları alıcıları bekliyor - Edirne Balık Pazarı'ndaki balıkçılar, sezonun bitmesine az bir süre kala vatandaşı ucuz balık yemeye davet ediyor - Balıkçı Bistiren: - "Kilosunu 25 liradan sattığımız hamsinin fiyatı 10 - 13 lira arasında. Kilosu 15 - 20 olan istavritin fiyatı 10 lira civarında. 30 lira aralığında değişen levreğin fiyatı 20 lira, 25 lira olan uskumrunun fiyatı 15 lira şu anda. Fiyatlarda ortalama yüzde 35'lik bir düşüş var"EDİRNE (AA) - Balık fiyatlarının düştüğü Edirne 'de balıkçılar, alıcıları bekliyor. Edirne Balık Pazarı'ndaki balıkçılar, sezonun bitmesine az bir süre kala vatandaşı ucuz balık yemeye davet ediyor.Balıkçılar, balık fiyatlardaki düşüşün vatandaş tarafından bilinmediği için istedikleri satışı elde edemediklerini belirtti. - "Sezon kapanmadan vatandaş bol ve ucuz balık yiyecek"Balıkçı Feridun Bistiren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, havanın ısınmasının balık bolluğunu etkilediğini söyledi.
Hava sıcaklıklığının artmasıyla balık fiyatlarının düştüğünü belirten Bistiren, "Kilosunu 25 liradan sattığımız hamsinin fiyatı 10 - 13 lira arasında. Kilosu 15 - 20 olan istavritin fiyatı 10 lira civarında. 30 lira aralığında değişen levreğin fiyatı 20 lira, 25 lira olan uskumrunun fiyatı 15 lira şu anda. Fiyatlarda ortalama yüzde 35'lik bir düşüş var. Hem denizlerimizde bolluk var hem de havalar da malum ısınınca balık fiyatları düşüyor. İyi balıklarımız, güzel balıklarımız var." diye konuştu. Tezgahlara Karadeniz, Ege ve Marmara'dan balık geldiğini anlatan Bistiren, balık sezonu kapanmadan önce vatandaşın bol ve ucuz balık yiyeceğini kaydetti. - "Son 4 pazarımız"Balıkçı Münir Paker de sezonun 15 Nisan'da kapanacağını dile getirerek, "Bugün ayın 15'i, tam 1 ayımız var sezonun bitmesine. Son 4 pazarımız. Müşteri yoğunluğu biraz düşük. Vatandaş balığın fiyatının düştüğünü bilmiyor. İnsanların aklında 'balık pahalı' olarak bir düşünce oluştu. Şu anda balık fiyatları düştü inşallah son pazarımızda bolca satış yaparız." ifadelerini kullandı.Balıkçı Hamza Köksoy ise sezon kapanırken balık fiyatlarının düştüğünü aktardı. Vatandaşın ucuz balığa rağbet gösterdiğini aktaran Köksoy, "Fiyatlar şu anda düşük. Vatandaşın alacağı gibi fiyatlar." dedi. - "İlk çıkış fiyatına göre hamsinin fiyatı 2 haftadır düşük"Balık alan vatandaşlardan Ali Kara da haftada 3 gün ailecek balık tükettiğini söyledi.
Balık fiyatlarının iyi olduğunu belirten Kara, "Önceki senelere göre bolluk yok. Fiyatlar önceki seneler daha iyiydi. Ama ilk çıkış fiyatına göre hamsinin fiyatı 2 haftadır düşük." değerlendirmesinde bulundu.Vatandaşlardan Remzi Üregenci, sık sık balık tükettiğini belirtti. Sezon başında fiyatların yüksek olduğunu ancak şimdi düştüğünü dile getiren Üregenci, "Hemen hemen 5 lira ucuzladı birçok balık. Fiyatlar şu anda iyi. Havaların ısınması düşürdü balık fiyatını." diye konuştu.