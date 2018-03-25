Fitness bisikleti ile kıyasıya yarıştılar

-Organizasyon sorumlusu Mehmet Selim Caferoğlu ile röportaj



( ESKİŞEHİR )- Esparkta Slotcar etkinliği düzenlendi ESKİŞEHİR



- ECE Türkiye tarafından yönetilen Espark AVM’de düzenlene Slotcar organizasyonu ile vatandaşlar fitness bisikleti ile kıyasıya yarıştı. Espark’ın ziyaretçilerini ağırlamak için düzenlediği etkinliklerden birisi olan Slotcar organizasyonu, bu hafta sonu Espark’ta vatandaşlar ile buluştu. Yarışmacıların parkura bağlı olan araçları, fitness bisikletlerini kullanarak hareket ettirmesi ile birbirleri arasında rekabet etmesine dayanan Slotcar organizasyonunda birçok ödül dağıtıldı. Organizasyonun 2000 yılından itibaren sürdüğünü ifade eden Slotcar organizasyonu sorumlusu Mehmet Selim Caferoğlu, “Slotcar organizasyon 2000 yılından bu yana Türkiye’de devam eden bir organizasyon. Çeşitli etapları var tabi bunun farklı versitonları var. Biz bunu fitness bisikletleri ile birlikte yapıyoruz. Türkiye’de çeşitli organizasyonlarda faaliyet gösteriyoruz. Aslına bakarsanız bu modeli Türkiye’de tek denilebilir. Çünkü değişik bir versiyon yükledik. Bugün de ESPARK alışveriş merkezindeyiz. Güzel ve yoğun bir organizasyon, katılım epeyce yoğun. Çünkü hem konum itibari ile hem de organizasyon itibari ile gayet rağbet gören bir faaliyet. Genel olarak konumlandırdığımızda, ‘Ne vaad ediyorsun ?’ aslına bakarsanız sağlıklı bir yaşam vaad ediyoruz. Sürekli bir hareket halindeyiz. ESPARK’ta da 2 gündür devam ediyoruz faaliyetimize. Buradaki amacımız alışveriş yapan vatandaşlarımızın aynı zamanda burada eğlence ile devam etmesi” şeklinde konuştu.

AVM’lerin vatandaşlar üzerindeki aidiyetlerini arttırmaya çalıştıklarını ve yaşanabilir hale getirmek istediklerini belirten Caferoğlu, konu ile ilgili şunları kaydetti; “Öncelik olarak biz bir AVM’nin aidiyetini sağlıyoruz desek daha iyi olur. Çünkü insanlar burada alışveriş yaparken, aynı zamanda eğlence kısmını, sonrasında birinciye, ikinciye ve üçüncüye çeşitli ödüllerimiz var. Burada herkes kazanıyor. Birinciye 30 liralık bir hediye çeki veriyoruz. İkinciye sinema bileti olarak ödülümüz var. Üçüncüye de burada gün içerisinde kullanabilecekleri çocuk arabası hediyesi var. Ama daha çok vaad ettiğimiz şey eğlence. Kazanırken eğlendiğiniz, eğlenirken kazandığınız bir aktivite, yoğun bir aktivite. Bekliyoruz, Pazar günü akşamına kadar buradayız.” (ETB-

