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31 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fıstık yüklü tır yandı - OSMANİYE

Fıstık yüklü tır yandı - OSMANİYE

- Fıstık yüklü tırın yanması Osmaniye 'de fıstık yüklü tır yandıOSMANİYE (AA) - Osmaniye 'de fıstık yüklü tırın dorsesinde başlayan yangın nedeniyle tır kullanılamaz hale geldi.Gece saatlerinde Tarsus - Adana - Gaziantep otoyolu Tehçi köyü yakınlarında Hanifi Yılmaz idaresindeki 34 BVN 352 plakalı fıstık yüklü tır seyir halindeyken dorse kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden Yılmaz, yol kenarında durdurduğu araçtan ayrıldı.Kısa sürede büyüyen yangına Osmaniye Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.Yarım saatlik çalışma sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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