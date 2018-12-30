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30 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Fıstık hırsızlığına tutuklama - ADIYAMAN

Fıstık hırsızlığına tutuklama - ADIYAMAN

- Zanlıların adliyeye çıkarılmasıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Besni ilçesinde Antep fıstığı çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Besni İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Toklu ve Boncuk köyünden 2 bin 500 kilogram Antep fıstığının çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.Müştekilerin bilgilerine başvuran ve yol güzergahındaki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin S.Ö, R.A. ve M.K. olduğunu tespit etti.Adreslerinde gözaltına alınan zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Güzergah Jandarma Kamera 

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