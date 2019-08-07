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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fıstık hırsızlarına suçüstü: 3 gözaltı

Fıstık hırsızlarına suçüstü: 3 gözaltı

Hırsızların araca bindirilmesi

Jandarma Akalan Hırsız 

-Jandarma araçları
-Fıstık arazisi sahipleri ile röp.

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te antepfıstığı bahçesinden hırsızlık yapan 3 şüpheli suçüstünde yakalanarak gözaltına alındı. Nizip ilçesine bağlı Bayındır Mahallesi’nde devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 3 şüphelinin ağaçlardan fıstık topladığını gördü. Fıstık arazisine giren jandarma ekipleri, yaşları 15 olan Ö.G., D.D. ve A.Ç.’yi topladıkları 20 kilogram antepfıstığıyla suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan şüpheliler, karakola götürüldü. Fıstık arazisi sahipleri, jandarma ekiplerine teşekkür ederek, hırsızlıklara karşı çözüm bulunmasını istedi. (MFT-
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