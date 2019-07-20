Fıstık bahçesine uçan otomobil ağaca çarptı: 1 ölü Haberi

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Gaziantep'te fıstık tarlasına uçan araç, ağaca çarparak durabildi. Kazada ağır yaralanan sürücü, 14 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay, Gaziantep hava Limanı yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Uğur Yırtlaz (25) idaresindeki 27 GA 650 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesin sonucu yolun kenarındaki fıstık bahçelerine uçtu. Otomobil ağaçlara çarparak durdu. Kazada ağır yaralanan sürücü, 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 14 gündür yoğun bakımda tedavi gören Uğur Yırtlaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Uğur Yırtlaz’ın cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Kilis’in Çukuroba köyünde toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.

