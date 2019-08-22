Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fıstık bahçelerinde çıkan yangın, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle söndürüldü İzle

Fıstık bahçelerinde çıkan yangın, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle söndürüldü İzle

-50 dönümlük yanan araziden detay

İtfaiye Aracı Güvenlik Güçleri Üzüm Bağı Yangına Müdahale 

--Yanan arazide köylüler ve askerin yangını söndürmesinden detay
--Asker kürekler ile yangın söndürmesinden detay
--Köylülerin su ile yanan araziyi soğutma çalışmasından detay
--Kepçe ile yanan araziye müdahaleden detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman'ın Sason ilçesine, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın evlere sıçradı. Yolun bozuk olması nedeni ile itfaiye aracının giremediği olay yerine gelen asker ve korucuların yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Olay, Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki fıstık bahçelerinde yaşandı. Mahallenin alt tarafında Mehmet Şerif Tiryaki’ye ait fıstık bahçesinin üzerinden geçen elektrik tellerinin sürtünmesinden dolayı çıkan kıvılcımlar, iddiaya göre bahçedeki otları tutuşturdu. Bir anda hızla büyüyen alevler, kısa sürede fıstık bahçesini sardı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine ambulans, asker ve korucular sevk edildi. İtfaiye aracı, yolların bozuk olması nedeni ile yangına müdahale etmede yetersiz kalınca asker ve korucular kolları sıvadı. Asker ve korucuların 4 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Kullanılmayan bir evin hasar görürken 50 dönüm ekili arazi küle döndü. Çok sayıda fıstık ağacı, üzüm bağı ve sebze bahçelerinin de zarar gördüğü tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (OA-YRT
İlgili Foto Galeriler
Gaziantep'te korkutan tüp patlamasıGaziantep'te korkutan tüp patlaması
Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!Samsun MedicalPark Hastanesi'nde Yangın!
Paraları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara KalkıştıParaları Eksik Yatan 8 İşçi İntihara Kalkıştı
Erbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale GetirildiErbil Saldırısının Planlayıcıları Etkisiz Hale Getirildi
Gaziantepte Korkunç KazaGaziantepte Korkunç Kaza
İstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulunduİstanbulda Korkunç Olay! Elleri Bağlı Halde Direğe Asılı Bulundu
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı