Fıstık bahçelerinde çıkan yangın, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle söndürüldü

--Yanan arazide köylüler ve askerin yangını söndürmesinden detay

--Asker kürekler ile yangın söndürmesinden detay

--Köylülerin su ile yanan araziyi soğutma çalışmasından detay

--Kepçe ile yanan araziye müdahaleden detay



( BATMAN ) BATMAN



- Batman'ın Sason ilçesine, elektrik tellerinden çıkan kıvılcımın neden olduğu yangın evlere sıçradı. Yolun bozuk olması nedeni ile itfaiye aracının giremediği olay yerine gelen asker ve korucuların yoğun uğraşları sonucu yangın söndürüldü. Olay, Sason ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesindeki fıstık bahçelerinde yaşandı. Mahallenin alt tarafında Mehmet Şerif Tiryaki’ye ait fıstık bahçesinin üzerinden geçen elektrik tellerinin sürtünmesinden dolayı çıkan kıvılcımlar, iddiaya göre bahçedeki otları tutuşturdu. Bir anda hızla büyüyen alevler, kısa sürede fıstık bahçesini sardı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine ambulans, asker ve korucular sevk edildi. İtfaiye aracı, yolların bozuk olması nedeni ile yangına müdahale etmede yetersiz kalınca asker ve korucular kolları sıvadı. Asker ve korucuların 4 saat süren çalışması sonucu yangın söndürüldü. Kullanılmayan bir evin hasar görürken 50 dönüm ekili arazi küle döndü. Çok sayıda fıstık ağacı, üzüm bağı ve sebze bahçelerinin de zarar gördüğü tespit edildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. (OA-YRT

