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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtınalı havalar balıkları kaçırıyor İzle

Fırtınalı havalar balıkları kaçırıyor İzle

Mersin balık pazarının görüntüsü

Balık Pazarı Balık Fiyatları Sağanak Yağış Şiddetli Fırtına Av Mevsimi 

-Balık pazarından esnaflardan görüntü
-Adnan Polat’ın tezgahını düzeltirken görüntüsü
-Balıkları sularken görüntüsü
-Polat’ın konuşması
-Balıklardan detay görüntüler

( MERSİN -ÖZEL)- Mersin’de son zamanlarda etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına, denizden balık çıkma oranını da düşürdü- Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat:- "Hava şartlarının da etkisiyle balık çıkma oranı ister istemez yüzde 5, yüzde 10 düştü" MERSİN

- Mersin’de son günlerde etkili olan sağanak yağış ve şiddetli fırtına denizden balık çıkma oranını da düşürdü. Mersin Balıkçılar Derneği Başkan Yardımcısı Adnan Polat, "Hava şartlarınında etkisiyle balık çıkma oranı ister istemez yüzde 5, yüzde 10 düştü. Fakat, balık çeşitliliğimiz hâlâ çok yüksek, halkımızdan, her kesiminin bütçesine uygun balığımız var" dedi.
Mersin’de etkili olan olumsuz hava şartlarına rağmen, balık fiyatlarının artmaması hem vatandaşların hem de balıkçıların yüzünü güldürdü. Balıkçılar birkaç gündür etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle denize açılıp avlanma imkanı bulamadı. Bu olumsuzluğa rağmen tezgahlardaki balık çeşitliliği fiyatların sabit kalmasını sağladı. "Yağmurun etkisi yok ama fırtına etkiliyor" Hava şartlarını ve balıkçılara etkisini değerlendiren Polat, av mevsiminin çok coşkulu bir şekilde devam ettiğini belirterek, "Son zamanlarda hava şartlarının da etkisiyle balık çıkma oranlarında ister istemez yüzde 5, yüzde 10 oranında düşüşler de yaşanıyor. Yağmurlu havanın bize herhangi bir etkisi yok ama fırtınalı havalarda teknelerin denize çıkma şansı olmuyor. Balıkların da derinlere ve diplere kaçma sebebiyeti ile balık çıkma oranı azalıyor" ifadelerini kullandı. "Her bütçeye uygun balığımız var" Hava şartlarına rağmen Akdeniz’deki balık çıkma oranlarının iyi olduğunu kaydeden Polat, "Tezgahlarda her çeşit balığımız var. Barbun, çupra, levrek, istavrit, karides, kalamar, hamsi, sardalya gibi balıklarımız mevcut. Balıklarımız taze ve fiyatları da çok uygun. Hamsi 10 lira, sardalya 10 lira, çupra-levrek 25-30 lira arasında seyrediyor. Halkımızdan her kesiminin bütçesine uygun balığımız var. 20-25 liraya 4 kişilik bir aile çok rahat 1-2 kilo balık alarak evinde pişirebilir. Vatandaşlarımıza özellikle sardalyayı tavsiye ediyoruz. Sardalyada omega 3 ve omega 6 vitamini çok yüksektik. Her yaştan insana faydası vardır. Vatandaşlarımıza tavsiyemiz balıkları kemiği ile birlikte pişirsinler. Çünkü kemiğin vitamini de ete geçmeli" şeklinde konuştu.

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