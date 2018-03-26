Fırtınalı havada yüksek gerilim hattındaki elektrik arızası giderildi



- Tokat’ın Zile ilçesinde etkili olan fırtınadan dolayı yüksek gerilim hattında ve direklerde hasar oluşurken, 18 köyün elektrik voltajı da düştü. Zile’nin İğdir Köyündeki yüksek gerilim hattındaki kablo fırtınadan dolayı hasar gördü ve 18 köyün elektrik voltajı düştü. Çamlıbel Elektrik Dağıtım (ÇEDAŞ) gelen ihbar üzerine bölgeye ekipleri sevk etti. Ekipler zorlu hava şartlarında 25 metre yükseklikteki yüksek gerilim hattındaki kabloyu değiştirerek arızanın giderilmesini sağlayarak kısa sürede köylere elektrik verilmesi sağlandı.

