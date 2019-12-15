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15 Aralık 2019 Pazar günü yayınlandı
Fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulundu - MUĞLA Haberi

Fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulundu - MUĞLA Haberi

- Denizde arama çalışmaları - Dalgıçların balıkçının cansız bedenini bulması - Sahil güvenlik ekiplerinin cesedi alması Muğla 'da fırtınada teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedi bulunduMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Milas ilçesinde fırtınada denize açıldıktan sonra teknesi kıyıya vuran balıkçının cesedine ulaşıldı.Güllük Körfez'inden teknesiyle denize açılan Mehmet Narlı'nın cesedi, teknenin bulunduğu yerin 2 deniz mili uzağındaki Ziraat Adası kıyısında sahil güvenlik ekipleri ile arama çalışmasına katılan dalgıçlar tarafından bulundu.Narlı'nın cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Milas ilçesi Güllük Mahallesi'nde dün Güllük Körfez'inden teknesiyle denize açılan Mehmet Narlı'dan haber alamayan yakınları durumu yetkililere bildirmişti. Narlı'nın bulunması için arama çalışması başlatılmıştı.

Cumhuriyet Cumhuriyet Savcısı Bild Sahil Güvenlik 

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