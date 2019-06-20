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20 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Fırtınada asırlık çınar ağacın böyle devrildi İzle

Fırtınada asırlık çınar ağacın böyle devrildi İzle

Olay anının yeni güvenlik kamerası görüntüleri

Asırlık Çınar Yürüyüş Yolu Güvenlik Kamerası Çınar Ağacı Sağlık Ekipleri 

-Ekiplerin çalışmaları

( KOCAELİ )- Ağacın altında kalan otomobilin sürücüsü ve ATM’de işlem yapan vatandaş ölümden döndü KOCAELİ

- Kocaeli şehir merkezinde etkisini gösteren fırtına sonucu çınar ağacının devrilme anının yeni görüntüleri ortaya çıktı. Ağacın altında kalan otomobilin sürücüsü ve ATM’de işlem yapan vatandaş ölümden döndü. İzmit ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan fırtına sonucu İzmit Ömerağa Mahallesi yürüyüş yolu üzerinde bulunan asırlık bir çınar ağacı kökünden devrildi. Ağacın devrildiği esnada oradan geçmekte olan ve ağacın parçalarının ayağına düşmesi sonucu Dilek E. isimli bir kişi yaralandı. Hasret Ö.’ye ait 41 AAE plakalı otomobil de ağacın altında kalarak kullanılamaz hale geldi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ise devrilen ağaç aracın üzerinden kaldırıldı. Yeni görüntüler ortaya çıktı 1 kişinin yaralandığı olay anına dair yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olayda cadde üzerinde bulunan bir bankanın ATM’sinde işlem yapan vatandaşın santimlerle ölümden görüldüğü görülüyor. Ağacın düştüğünü fark eden vatandaş, koşarak dev ağacın altında kalmaktan kurtuluyor. Caddede bulunan bir aracın üzerine düşen ağacı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, araç sürücüsü burnu bile kanamadan otomobilden çıkıyor. (MK-GY-AŞ-Y)
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