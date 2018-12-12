Fırtına yerini kar yağışına bıraktı, kartpostallık görüntüler ortaya çıktı İzle

-Zabıta kuşlara yem vermesi detay

-Zabıta köpeklere ekmek vermesi detay

-vatandaş ve zabıta röp



( ORDU ) - Ordu'nun yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santime ulaştı- Zabıta ekipleri kuşlara yem, sokak köpeklerine ekmek bıraktı ORDU



- Ordu'da dün etkili olan şiddetli rüzgar gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışının etkili olduğu ilçelerden, Kabadüz ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Ulaşımda her hangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı ilçede kar yağışı etkisini yitirmeden devam ediyor. Belediye sokak hayvanlarına sahip çıktı Kabadüz Belediyesi tarafından yaylada ve mahallelerdeki sokak hayvanları kış şartlarından en az etkilenmeleri için hayvanlara yem ve ekmek veriliyor. Zabıta Amirliği tarafından kuşlara yem verilirken, sokak köpeklerine ise ekmek veriliyor.

