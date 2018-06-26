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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Fırtına ve yağış bir anda bastırdı, ortalık savaş alanına döndü...Ağaçlar devrildi, caddeler sular altında kaldı

Fırtına ve yağış bir anda bastırdı, ortalık savaş alanına döndü...Ağaçlar devrildi, caddeler sular altında kaldı

Araçlarını otoparka sokmaya çalışanların görüntüsü

Market Dolu Yağışı 

-Yağışın görüntüsü
-Yolların görüntüsü
-Devrilen ağaçların görüntüsü
-Vatandaş ile röp
-detay

( DÜZCE -EK) - Ağaçlar devrildi, caddeler sulan altında kaldı, market önlerindeki dolaplar devrildi - Sürücüler araçlarını korumak için kapalı otoparklara akın etti DÜZCE

- Düzce’de bir anda bastıran yağış ve fırtına ortalığı savaş alanına döndürdü. Caddeler sular altında kalırken, bazı iş yerlerinin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi. Düzce’de bir anda bastıran fırtına ve yağış hayatı felç etti. Meteoroloji Müdürlüğü'nün fırtına ve dolu yağışı uyarısının ardından kentte sürücüler araçlarını kapalı otoparka çekmek için büyük çaba sarf etti. Kapalı otoparklara giremeyen bir çok vatandaş ise araçlarını battaniye ve brandalarla kapatarak korumaya çalıştı. Yağış fırtına ile vurdu Kentte bir anda bastıran yağış nedeniyle cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Fırtına nedeniyle ise çok sayıda ağaç, tabelalar devrildi, bazı iş yerlerinin çatısı uçtu. Düzce’nin yüksek kesimlerinde ise dolu yağdığı gözlendi. Şehirde fırtına nedeniyle enerji kesintisi de yaşanıyor.
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