Fırtına ve tipiye rağmen Uludağ’ın tadını çıkardılar İzle



- Marmara Bölgesi'nin en yüksek noktası olan Uludağ’da hava durumu saati saatini tutmuyor. Bursalı dağcıların güzel havada başladıkları yürüyüş havanın değişmesiyle birlikte kar ve tipiyle son buldu. Hafta sonu tatilini değerlendirmek için sabahın erken saatlerinde Tophane’den minibüslerle oteller bölgesine giden dağcılar, buradan 2486 metre yüksekliğindeki küçük zirveye tırmandı. Kilometrelerce yol yürüyen A.V.P. Cihanspor Dağcılık Branşı ve Timsahlar Trekking Grubu üyeleri, Uludağ’ın büyüleyen manzarasını da çekmeyi ihmal etmedi. Dönüş yolunda tipi ve fırtınaya yakalanan dağcılar faaliyeti tamamlayarak Bursa’ya indi.

