Fırtına ve dolu yağışı etkili oldu - ESKİŞEHİR İzle
- Fırtına ve Dolu yağışı görüntüleri - Mihalgazi ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu ve fırtına özellikle seralarda hasara yol açtıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'in Mihalgazi ilçesinde dolu ve fırtına etkili oldu.İlçede aniden bastıran sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle birçok bölgede su birikintileri oluştu.Bazı binaların çatılarından kopan parçalar yollara savruldu.Seralarda da hasar meydana geldi. Zarar gören seralarda hasar tespitine başlandı.
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