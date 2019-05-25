Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fırtına ve dolu yağışı etkili oldu - ESKİŞEHİR İzle

Fırtına ve dolu yağışı etkili oldu - ESKİŞEHİR İzle

- Fırtına ve Dolu yağışı görüntüleri - Mihalgazi ilçesinde sağanağın ardından etkili olan dolu ve fırtına özellikle seralarda hasara yol açtıESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir 'in Mihalgazi ilçesinde dolu ve fırtına etkili oldu.İlçede aniden bastıran sağanağın ardından dolu etkisini gösterdi. Kısa sürede şiddetini artıran yağış ve şiddetli fırtına nedeniyle birçok bölgede su birikintileri oluştu.Bazı binaların çatılarından kopan parçalar yollara savruldu.Seralarda da hasar meydana geldi. Zarar gören seralarda hasar tespitine başlandı.

Şiddetli Fırtına Hasar Tespit 

İlgili Foto Galeriler
Terörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket EttiTerörist Elebaşının Avukatları 8 Yıl Sonra İlk Kez Gemlik’ten İmralı’ya Hareket Etti
Türkiye'de 19 Mayıs coşkusuTürkiye'de 19 Mayıs coşkusu
Bingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha EdildiBingölde 5 Odalı Sığınak Ve 60 Kiloluk Patlayıcı İmha Edildi
Kuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi AçıldıKuzey Yıldızı Camii Ve Külliyesi Açıldı
Bakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde BulunduBakan Akar Ve Komutanlar Sınır Hattında Denetimlerde Bulundu
Büyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı KılındıBüyük Çamlıca Camiinde İlk Teravih Namazı Kılındı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı