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25 Mayıs 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Fırtına toplu iftara engel olamadı

Fırtına toplu iftara engel olamadı

Eskişehir’in Sarıcakaya İlçesi’nde Belediye tarafından verilen iftar programı öncesi yaşanan kum fırtınası ve dolu yağışı zor anlar yaşattı.

( ESKİŞEHİR )- İftar öncesi başlayan fırtına ve dolu yağışı sandalye ve masalar havada uçuştu, cadde adeta savaş alanına döndü- Fırtına geçince Belediye Başkanı, personel ve misafirler seferber oldu iftar alanı yeniden düzenlendi- Yaklaşık 2 bin kişiye verilen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Çam;- “Rabbim bizleri daha büyük afetlerden sakınsın, şiddetli fırtınaya rağmen bizleri yalnız bırakmayıp gönül soframıza konuk olan tüm herkese sonsuz teşekkür ediyorum” ESKİŞEHİR

Şiddetli Fırtına Beraberlik Dolu Yağışı Kum Fırtınası Masa Sandalye 


- Sarıcakaya İlçe Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programı öncesi yaşanan fırtına ve dolu yağışı, hazırlık yapılan alandaki masa, sandalye ve diğer malzemeleri kısa sürede tahrip ederken, daha sonra el birliği ile yapılan çalışmalar sonucu hep birlikte iftar açıldı. İlçe merkezinde belediye binası önündeki Hürriyet caddesi üzerine iftardan saatlerce önce masa sandalyeler dizilip hazırlıklar başladı.
İftar programından yaklaşık bir saat önce aniden başlayan fırtına ve dolu yağışı yüzünden sandalye ve masalar havada uçuştu. Görevlilerin şaşkın bakışları arasında alan adeta dağıldı, savaş alanına döndü. Yaklaşık yarım saat etkili olan şiddetli fırtına sonrasında Belediye Başkanı Hüseyin Çam dâhil olmak üzere bütün belediye personeli ve misafirler seferber oldu. Adeta savaş alanına dönen iftar alanı yeniden düzenlenerek vatandaşların mağdur olmasına engel oldu ve iftar hep birlikte açıldı. Yaklaşık 2 bin kişiye verilen iftar programında konuşan Belediye Başkanı Çam, “Rabbim bizleri daha büyük afetlerden sakınsın. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı Şerif milletimiz, İslam âlemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olsun. Cenab-ı Allah ibadetlerimizi kabul eylesin, bizleri birlik ve beraberlik içinde Kadir Gecesine ve Ramazan Bayramı’na kavuştursun. Bugün iftar programı öncesi yaşadığımız şiddetli fırtınaya rağmen bizleri yalnız bırakmayıp gönül soframıza konuk olan tüm herkese sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.
Program konuk sanatçı Osman Vahit Özdal tarafından okunan Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle son buldu. (İHA-Y)
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