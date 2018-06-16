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16 Haziran 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fırtına samanlık çatısını ve duvarını yıktı

Fırtına samanlık çatısını ve duvarını yıktı

Fırtınadafn ve yağıştan görüntüler

Uzunlu Sağanak Yağmur Samanlık Akkale Hayvan 

-Fırtınada yıkılan samanlık çatısı ve duvarından görüntüler

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde sağanak yağmur ile birlikte etkili olan fırtına bir çiftlik işletmesinin 30 metre boyunda samanlık duvarı ile çelik çatısını yıktı. Çan ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Büyükpaşa köyünde etkili olan yağmur ve fırtına maddi hasara neden oldu. Büyükbaş hayvan çiftliğinin samanlık bölümünün 30 metre uzunluğundaki duvarı ve çelik çatısını yola savuran fırtına çiftlikte maddi hasara neden oldu.
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