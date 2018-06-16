Fırtına samanlık çatısını ve duvarını yıktı

-Fırtınada yıkılan samanlık çatısı ve duvarından görüntüler



( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE



- Çanakkale’nin Çan ilçesine bağlı Büyükpaşa köyünde sağanak yağmur ile birlikte etkili olan fırtına bir çiftlik işletmesinin 30 metre boyunda samanlık duvarı ile çelik çatısını yıktı. Çan ilçesine 12 kilometre uzaklıktaki Büyükpaşa köyünde etkili olan yağmur ve fırtına maddi hasara neden oldu. Büyükbaş hayvan çiftliğinin samanlık bölümünün 30 metre uzunluğundaki duvarı ve çelik çatısını yola savuran fırtına çiftlikte maddi hasara neden oldu.

