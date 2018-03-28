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28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtına onlarca ağacı kökünden söktü

Fırtına onlarca ağacı kökünden söktü

Devrilen ağaçlar detay

Felaket 

-Yıkılan ağaçların yolu kapatması detay
-Otomobilin devrilen ağaç altından geçmesi detay
-Vatandaş röp.

( ORDU ) ORDU

- Ordu’nun yüksek kesimlerinde etkili olan şiddetli rüzgâr orman içlerinde onlarca ağacın devrilmesine yol açtı. Kabadüz ilçesi Çambaşı Yaylası'nda etkili olan rüzgar, Tekmezar Ormanları'nda onlarca ağacı kökünden söktü. İlçenin Çambaşı Yaylası'nda dün akşam saatlerinde başlayan ve zaman zaman etkisini artırarak sabaha kadar devam eden fırtına birçok ağacın kırılmasına ve köklerinden sökülmesine neden oldu. Fırtınada en büyük hasarı ilçenin Tekmezar Ormanları görürken, orman içinden ulaşımı sağlayan yol ise devrilen ağaçlar nedeniyle kapandı. Bu durumu şaşkınlıkla karşılayan vatandaşlar, ilçede büyük bir doğa felaketinin yaşandığını ifade ettiler. (MB-SLH-Y)
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