Fırtına okulun çatısını uçurdu - BOLU

: - Okulun uçan çatısından detaylar - Ekiplerin çevre güvenliği alması Bolu 'da fırtına okulun çatısını uçurdu - Kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu ve ağaçlar devrildiBOLU (AA) - Bolu kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle bir okulun çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.Alınan bilgiye göre, sabah saatlerinde başlayan frtına etkisini öğle saatlerinde arttırdı. Fırtına nedeniyle Küpçüler Mahallesi'nde Güzel Sanatlar Lisesinin çatısı, okulun bahçesine uçtu. Olay yerine gelen Bolu Belediyesi İtfaiye ve AFAD ekipleri okul bahçesinde ve çevresinde okulun bahçesinde güvenlik tedbiri aldı.Öğrencilerin çatının uçtuğu esnada derste olması büyük bir faciayı önledi.Öte yandan fırtına nedeniyle kent merkezinde bazı ağaçlarda devrildi.