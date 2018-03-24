Fırtına okul çatısını uçurdu, hafta sonu olması faciayı önledi

-Pansiyonun uçan çatısı

-Semt sahasından detay

-Genel ve detay



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Elazığ'ın Palu ilçesinde fırtına nedeniyle bir okul ve pansiyonun çatısı uçtu, bazı dükkanların camı kırılıp, tabelası söküldü. Hafta sonu nedeniyle öğrencilerin okulda olmaması olası bir faciayı engelledi. Meteorolojinin dün uyarısını yaptığı şiddetli rüzgar ve fırtına Elazığ'da etkili oldu. Kent genelinde hissedilen kuvvetli rüzgar Palu ilçesinde ise hasara neden oldu. İlçeye bağlı Esentepe Mahallesinde bulunan yatılı bölge orta okulu ve öğrencilerin kaldığı pansiyonun çatısı bahçeye uçtu. Hafta sonu nedeniyle okulda öğrenci bulunmaması olası bir faciayı engelledi. Öğrencilerin pansiyondan tahliye edilerek evlerine gönderildiği öğrenildi. Kalekent Mahallesinde ise bir futbol sahasının çevresindeki koruma demirleri ise fırtınaya dayanamayarak eğildi, kalesi ise devrildi. İlçede bazı iş yerlerinin camını kıran ve tabelaları söken kuvvetli rüzgarın etkisini gün boyu sürdüreceği bildirildi.



