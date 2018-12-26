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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtına obüsleriyle hedefi 40 kilometreden böyle vuruyorlar

Fırtına obüsleriyle hedefi 40 kilometreden böyle vuruyorlar

- Fırtına obüslerinin atışı ve hareket kabiliyeti

Yurt Dışı Kabiliyet Öğrenciler Teröristler Yüksek Ateş 

-- Obüslerin atış hazırlıklarının yapılması
-- Obüs atışlarının dron görüntüsü
-- Genel ve detay

( ANKARA - ÖZEL)- Mehmetçik, Fırat'ın doğusundaki terör örgütlerine yönelik operasyon öncesi yerli ve milli Fırtına obüsleriyle eğitimlerini aralıksız sürdürüyor ANKARA

- TSK, Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik operasyon için geri sayıma geçerken, kahraman Mehmetçik düşmana korku salan yerli ve milli Fırtına obüsleriyle eğitimlerini aralıksız sürdürüyor. Polatlı Topçu ve Füze Okulu Komutanlığıdaki eğitimlerde Mehmetçik, 40 kilometre menzile sahip milli obüslerle hedefi 12'den vuruyor. TSK'nın vurucu gücünü eğiten Ankara'nın Polatlı ilçesindeki Topçu ve Füze Okulu Komutanlığı, kapılarını İhlas Haber Ajansı

ekibine açtı. Yurt içi ve yurt dışındaki teröristler ile tüm düşman unsurlara yönelik operasyonlarda, top ve füze atışlarıyla düşmana korku salan Mehmetçik, zorlu eğitim sürecinden geçiyor. Teorik ve pratik eğitimi alan subay ve astsubaylar, eğitimlerini başarıyla tamamlamalarının ardından görev yerlerine gönderiliyor. Sabah sporu ile güne zinde başlayan öğrenciler, kışlada yapılan koşunun ardından 500 metre uzunluğundaki 20 engelli koşu parkurunu en kısa sürede tamamlamaya çalışıyor. Sporun ardından ise Coğrafi Analiz Sistemi (CAS) Dershanesi, İleri Gözetleyici Simülatörü Dershanesi, Silah Mühimmat Dershanesi ve Batarya Ateş İdare Kompüter Sistemi (BAİKS) Dershanesinde teorik bilgilerle donatılıyorlar. Teröristlerin korkulu rüyası Fırtına obüsleri "Dünyanın en iyi kundağı motorlu obüsü" olarak nitelendirilen Fırtına obüslerinin kullanımına yönelik eğitimler de Polatlı'daki kışlada gerçekleştiriliyor. TSK'nın vurucu gücü Fırtına obüsleri, manevra kabiliyetleri ve yüksek teknolojik özellikleriyle düşmana korku salıyor. 8 metrelik namlusuyla 40 kilometre uzaklıktaki hedeflere nokta atışı yapabilen Fırtına obüsleri, küresel konumlandırma, otomatik namlu yönlendirme ve otomatik mermi doldurma sistemleri sayesinde yüksek ateş kabiliyeti sunuyor. Hedefler tam isabet vuruldu Topçu ve Füze Okulu Sakarya Kışlasında bulunan atış ve tatbikat bölgesindeki Fırtına obüsü eğitimleri nefes kesti. Operasyondaymış gibi hareket eden öğrenciler, Ateş Destek Timi (ADESTİM) aracındaki şahin göz ile hedefin yerini tespit etti. Belirlenen koordinatların hesaplanmasının ardından ise devreye Fırtına obüsleri girdi. Koordinatları alarak nokta atışı yapan Fırtına obüsleri, hedefi tam isabet vurdu. Tabanca ve tüfek eğitimi Öğrencilere, kurs dönemleri boyunca tabanca ve tüfek eğitimi de veriliyor. Kurs döneminde iki defa icra edilen eğitimlerde, tabancayla 25 metreden, tüfekle ise 200 metreden hedefin tam isabet vurulması amaçlanıyor. (AS-BC -
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