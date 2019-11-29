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29 Kasım 2019 Cuma günü yayınlandı
Fırtına nedeniyle tekneler ilerlemekte güçlük çekti

Fırtına nedeniyle tekneler ilerlemekte güçlük çekti

Teknelerin ilerlemekte güçlük çekmesi

Kamera 

-Genel detaylar

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi. Boğaz gezisi gerçekleştiren teknelerin boğazda güçlükle ilerlediği anlar kameralara yansıdı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış ve fırtına başladı.
Sabahın erken saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına zaman zaman şiddetini arttırdı. Fırtınanın etkisiyle dev dalgalar oluştu, ağaçlar devrilme aşamasına geldi. Şiddetli yağış ve fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Fırtına nedeniyle deniz seferleri iptal edildi. Boğaz gezisi gerçekleştiren tekneler boğazda güçlükle ilerledi. Gezi teknelerinin fırtına nedeniyle ilerlemekte güçlük çektiği anlar kameralara yansıdı. (ÖY-
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