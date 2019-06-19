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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtına nedeniyle mezuniyet töreni için kurulan platform çöktü - KARABÜK

Fırtına nedeniyle mezuniyet töreni için kurulan platform çöktü - KARABÜK

- Devrilen ağaç görüntüsü - Çöken platformdan görüntü - Yoldan geçen araçlardan görüntü Karabük 'te sağanak ve fırtına - Karabük Üniversitesinin stadında yapılacak mezuniyet töreni için kurulan platformun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandıKARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinin (KBÜ) stadında kurulan platformun sağanak ve fırtına nedeniyle çökmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, KBÜ Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda akşam yapılacak mezuniyet töreni için kurulan platform, sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir anda çöktü.Bu sırada platformun altında kalan 2 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan kişilere, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.Yenişehir ve 100. Yıl mahallerinde de sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, trafikte araçlar güçlükle ilerleyebildi.

Bild Yıldızlı Mezuniyet Mezuniyet Töreni Sağlık Ekipleri 

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