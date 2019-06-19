Fırtına nedeniyle mezuniyet töreni için kurulan platform çöktü - KARABÜK
- Devrilen ağaç görüntüsü - Çöken platformdan görüntü - Yoldan geçen araçlardan görüntü Karabük 'te sağanak ve fırtına - Karabük Üniversitesinin stadında yapılacak mezuniyet töreni için kurulan platformun çökmesi sonucu 2 kişi yaralandıKARABÜK (AA) - Karabük Üniversitesinin (KBÜ) stadında kurulan platformun sağanak ve fırtına nedeniyle çökmesi sonucu 2 kişi hafif yaralandı.Alınan bilgiye göre, KBÜ Burhanettin Uysal Ayyıldızlı Stadı'nda akşam yapılacak mezuniyet töreni için kurulan platform, sağanak ve fırtınanın etkisiyle bir anda çöktü.Bu sırada platformun altında kalan 2 kişi, çevredekiler tarafından çıkarıldı. Hafif yaralanan kişilere, sağlık ekipleri müdahalede bulundu.Yenişehir ve 100. Yıl mahallerinde de sağanak ve fırtına nedeniyle ağaçlar devrildi, trafikte araçlar güçlükle ilerleyebildi.
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