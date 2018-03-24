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24 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fırtına nedeniyle kahvehanenin asma tavanı çöktü

Fırtına nedeniyle kahvehanenin asma tavanı çöktü

Çöken tavan

Kahvehane 

-Müşterilerin kahvehaneden çıkışı
-Aşağıda önlem alan itfaiye ekipleri

( VAN ) VAN

- Van'ın Erciş ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir kahvehanenin tavanı müşterilerin üzerine çöktü, 2 kişi hafif şekilde yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Vanyolu Caddesi’nde bir iş merkezinin 5'inci katındaki kahvehanenin asma tavanı fırtına nedeniyle bir anda müşterilerin üzerine çöktü. Kaza sonrası müşteriler kahvehaneden çıkarken, 2 kişi ise hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. Bu arada fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarında arızalar meydana gelirken, ilçe merkezinin bir kısmına ise 4 saat süre ile enerji verilemedi.
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