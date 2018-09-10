Fırtına nedeniyle balıkçılar deniz açılamayınca palamut fiyatını ikiye katladı Haberi

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( TRABZON )- Trabzon’da 5 gün önce tezgahlarda 5 TL den satılan palamut fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca fiyatını ikiye katlayarak 10 TL’den satılmaya başladı TRABZON



- Trabzon’da 5 gün önce tezgahlarda 5 TL den satılan palamut fırtına nedeniyle balıkçılar denize açılamayınca fiyatını ikiye katlayarak 10 TL’den satılmaya başladı.

Karadeniz’de hafta sonundan bu yana etkili olan fırtına nedeniyle denize az sayıda tekne çıkarken palamutun az sayıda avlanması fiyatını 5 gün öncesine göre ikiye katladı. Palamutun tanesi 10-12,5 TL arasında satılırken, balıkçılar bu durumun geçici olduğunu söyledi.



Konuyla ilgili bilgi veren Trabzon Balıkçılar Pazarı esnaflarından Çetin Kavzoğlu, “Hava şartları palamutun fiyatını arttırdı. Şu an 10 lira ve 12 lira arasında balığın boyutuna göre fiyatlar değişiyor. Önümüzdeki günlerde hava şartları iyi olursa tekrar bir düşüş yaşayabilir. 5 liraya kadar düşebilir. Balıkçıların denize açılarak avlanmasına göre değişiyor fiyatlar. Artık balıkçılıkta herşey profesyonelleşti. Bu işin eskileri isterse hava çok bozuk olsun yinede çıkarlardı denize. Ama şimdiki nesil daha farklı. İyi hava olmadığı zaman çıkmıyorlar balığa” dedi.

“Müşteri balığa aç durumda” Bugün hava muhalefetinden dolayı balığın bol olmadığını belirten Emin Avcı, “İlk günler balık geldi. Daha sonra İstanbul piyasası topladı. İki günden beri de balık az geliyor. Havaların bozuk olmasından dolayı 5-7 lira arasından değişen fiyatlar 10-12 lira arasına kadar yükseldi. Bunun nedeni balıkçıların denize açılamasıdır. Müşteri balığa aç durumda. Balığı bu fiyatlardan alıyorlar. Satışlar bu ara geçen seneye oranla iyi durumda” ifadelerini kullandı. “Denizden bol çıkar ucuz olur, az çıkar pahalı olur” Sezonun ilk gününde balığın az ikinci gününde daha bol bir olduğunu ifade eden İlhan Özbayrak da “Hava şartlarınada bağlı olarak gününe göre değişiyor. Bugün hava muhalefetinden dolayı balık fiyatları biraz yüksek. 10 ila 12 buçuk lira arasında palamutun tanesini satıyoruz. Bizde pahalı aldık. Balığın pahalı olması bizim elimizde olan bir şey değil. Denizden bol çıkar ucuz olur. Az çıkar pahalı olur” şeklinde konuştu.

“Balık işi borsa gibidir” "Bu sezon diğer sezona göre güzel gidiyor. Balık bol olacak gibi gözüküyor" diyen balıkçı Münir Yılmaz ise “Bu sene balık sıkıntısı çekmeyeceğimiz görüşündeyim. Balık işi aynı borsa gibidir. Bol gelince fiyatı azalır. Az geldiğinde fiyatı yükselir. Bugün 10 liraya sattığımız balığı yarın toptan olarak 10 liraya alabiliriz. Böyle değişimler havanın bozuk olduğu ve denizde akıntı olduğu zaman olur. Bu günde öyle oldu. Bugün balık düne göre onda bir oranında avlandı. Elimizde ki balık az olduğu için fiyatlar biraz yukarıdadır. Balıkları bugün 10 liradan satıyoruz” diye konuştu.



