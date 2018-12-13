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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fırtına elektrik direklerini devirdi

Fırtına elektrik direklerini devirdi

Ekiplerin su içerisinde devrilen direğe yürümesi

Bild Fedakarlık Nadan 

-Devrilen direğin ekipler tarafından incelenmesi
-Su içerisindeki ekibin saatlerce çalışması ve tahta direkler için çukur açılması
-Ekiplerin çalışmasından genel detay
-Kato ile direğin yeniden dikilmesi
-VEDAŞ Muş İl Müdürü Eşref Şentürk Röp.

( MUŞ ) - VEDAŞ ekiplerinden büyük fedakarlık - 12 köye yaklaşık 15 saatlik çalışmanın ardından enerji verildi MUŞ

- Muş'un Hasköy ilçesinde hızı saatte 60 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle büyük enerji nakil direğinin devrilmesi sonucu 12 köye yaklaşık 15 saatlik çalışmanın ardından enerji verildi.
Muş’ta 3 gündür devam eden sağanak ve fırtına hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Fırtına nedeniyle Hasköy’e bağlı Eşmepınar köyü mevkiindeki demir direk devrildi. Ekipler; yağmur ve fırtınada 15 saatlik çalışma yaparak, yeniden enerji verebildi. Şiddetli fırtına nedeniyle personellerin baretleri uçarken, ovada biriken su nedeniyle araçlar alana giremedi. Devrilen direğin yerine kato ile getirilen tahta direkler dikildi. Büyük fedakarlık gösteren VEDAŞ personelleri, soğuk su içerisinde saatlerce çalışıp yeniden köylere enerji verdi. Enerji hattında yapılan çalışmaları inceleyen Vangölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) Muş İl Müdürü Eşref Şentürk, dünden beri etkili olan fırtınadan dolayı büyük enerji nakil direğinin devrildiğini söyledi.

Enerji direğinin devrilmesi sonucu 12 köye elektrik verilmediğini ifade eden Şentürk, “Ancak ekiplerimizin zor koşullarda yaptıkları çalışma sonucu devrilen enerji direklerinin yanına geçici olarak ağaç direkler dikilip, bu yerleşim birimlerine yeniden elektrik verildi.
İl genelinde birçok bölgede arıza ihbarı aldık. Şu anda 25 ekip ve 85 personelle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın karanlıkta kalmamaları için gayret gösteriyoruz” dedi.

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