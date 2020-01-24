Fırtına çatıdaki sacları uçurdu

-Binanın üzerinde ki sacların görüntüsü

-Zabıtaların vatandaşları uyarması

-Yerdeki saclar

-Sacın yere düşme anı

-Vatandaş ile röp.

-İtfaiyenin gelişi

-Devrilen ağacın görüntüsü



( ADIYAMAN )- Çatıdan düşen saclar 2 araca zarar verdi ADIYAMAN



- Adıyaman’da şiddetli fırtına çatıyı uçurdu. Çatıdan düşen saclar araçlara zarar verdi.Adıyaman’da etkisini sürdüren fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Eskisaray Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne ait lojmanların çatısı fırtınaya dayanamadı. Fırtına nedeniyle lojmanların çatısındaki saclar uçtu. Uçan saclar nedeniyle iki otomobil zarar görürken, itfaiye ve polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Uçan saclar nedeniyle ekipler vatandaşları yürürken uyardı. Sacların uçması nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu.Lojmanın çatısından uçup diğer binanın üzerine uçan saclar bir bacayı devirdi. Bina sakinleri ise sacların daha fazla hasar vermemesi için tedbir aldı.Diğer taraftan fırtına nedeniyle kent merkezinin çeşitli mahallelerinde ağaçlar yerinden söküldü. Ekipler devrilen ağaçları keserek ulaşımın aksamasını önledi.



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