Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Fırtına çatıdaki sacları uçurdu

Fırtına çatıdaki sacları uçurdu

Binanın görüntüsü

Polis Şiddetli Fırtına Polis Ekipleri 

-Binanın üzerinde ki sacların görüntüsü
-Zabıtaların vatandaşları uyarması
-Yerdeki saclar
-Sacın yere düşme anı
-Vatandaş ile röp.
-İtfaiyenin gelişi
-Devrilen ağacın görüntüsü

( ADIYAMAN )- Çatıdan düşen saclar 2 araca zarar verdi ADIYAMAN

- Adıyaman’da şiddetli fırtına çatıyı uçurdu. Çatıdan düşen saclar araçlara zarar verdi.Adıyaman’da etkisini sürdüren fırtına hayatı olumsuz etkiliyor. Eskisaray Mahallesi'nde bulunan Milli Eğitim Müdürlüğüne ait lojmanların çatısı fırtınaya dayanamadı. Fırtına nedeniyle lojmanların çatısındaki saclar uçtu. Uçan saclar nedeniyle iki otomobil zarar görürken, itfaiye ve polis ekipleri caddeyi trafiğe kapattı. Uçan saclar nedeniyle ekipler vatandaşları yürürken uyardı. Sacların uçması nedeniyle vatandaşlar tedirgin oldu.Lojmanın çatısından uçup diğer binanın üzerine uçan saclar bir bacayı devirdi. Bina sakinleri ise sacların daha fazla hasar vermemesi için tedbir aldı.Diğer taraftan fırtına nedeniyle kent merkezinin çeşitli mahallelerinde ağaçlar yerinden söküldü. Ekipler devrilen ağaçları keserek ulaşımın aksamasını önledi.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı