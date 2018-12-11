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11 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Fırtına - BARTIN

Fırtına - BARTIN

- Fırtınadan detaylar Bartın 'da fırtına - Amasra ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle bir evin çatısı uçtu, bazı iş yerleri zarar gördüBARTIN (AA) - Bartın 'ın Amasra ilçesinde fırtına hayatı olumsuz etkiledi.Saatteki hızı 70 kilometreye ulaşan fırtına, 6 - 7 metrelik dalgalar oluşturdu.Mendireği aşan dalgalar yüzünden balıkçı tekneleri ve yük gemileri, Amasra Limanı'na sığındı.Balıkçıların fırtına nedeniyle teknelerinin alabora olmaması için önlem almaya çalıştığı görüldü.
Fırtına nedeniyle Kum Mahallesi Küçük Liman mevkisinde bir evin çatısı uçarken, bazı iş yerlerinde tabela ile tenteler zarar gördü.

Nadan 

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