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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Fırtına balkonda bırakılan yatağı uçurdu - ÇANAKKALE

Fırtına balkonda bırakılan yatağı uçurdu - ÇANAKKALE

- Olay anı güvenlik kamera görüntüsüFırtına balkonda bırakılan yatağı uçurduÇANAKKALE (AA) - Çanakkale 'de etkili olan kuvvetli fırtına bir evin balkonunda bırakılan yatağı uçurdu.Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi Eski Havra Sokak'ta bulunan bir binanın 3. katındaki evin balkonunda bırakılan yatak, saatteki hızı 70 kilometreyi bulan rüzgarın etkisiyle havalandı.Balkon demirlerini aşan yatak, daha sonra binanın girişine doğru inerek kaldırımın üzerine düştü.Bu sırada yoldan geçen bir kişi, yatağın üzerine düşmesinden son anda kurtuldu.Yaşanan olay, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamera Güvenlik Kamerası Akkale Irak 

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