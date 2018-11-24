Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Fırtına balık tezgahlarını vurdu İzle

Fırtına balık tezgahlarını vurdu İzle

TEZGAHTAKİ BALIKLAR

Yarış Balık Fiyatları Balık Tezgahları Akalan Kırmızı Et 

-BALIKLARIN SULANMASI
-BALIK TEMİZLENMESİ
-BALIKÇININ AÇIKLAMASI
-TEZGAHTAN DETAYLAR VE BALIKLARIN TARTILMASI

( BALIKESİR -ÖZEL)- Balıkesir’de balık, kırmızı et fiyatları ile yarışıyor BALIKESİR

- Bandırma’da bir kaç gündür etkisini sürdüren fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Balıkesir merkezinde tezgahlarda satışa sunulan balık fiyatları el yakarken kırmızı et ile yarışır hale geldi. Balıkesir ve çevresinde bir kaç gündür etkisini sürdüren fırtına ve soğuk hava koşulları nedeniyle Bandırma ve çevresindeki teknelerin avlanmak için denize az sayıda açılması ve yakalan balıkların az olması nedeniyle balık fiyatları arttı. Balıkesir’de balıkçılık yapan Orhan Yıldız balık fiyatlarının arttığına değinerek “Havaların bir kaç gündür soğuk gitmesinden ve fırtına etkisiyle denizlerdeki dalga balıkları biraz fiyatlandırdı. Hamsi şuan da 20 lira, istavrit 20-25 lira arası, Çinekoplar 20 ile 50 lira büyüklüğüne göre değişiyor. Lüfer’in kilosu 100 lira, Çipuralar 35-50 lira. Balıkların fiyatları arttı et fiyatına yaklaştı. Balık fiyatlarının düşmesi için havaların düzelmesi ve rüzgarın olmaması lazım, inşallah balık fiyatları düşer”dedi.

İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı