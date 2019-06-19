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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Fırtına asırlık çınar ağacını devirdi: 1 yaralı

Fırtına asırlık çınar ağacını devirdi: 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler

Asırlık Çınar Hastane Çınar Ağacı Sağlık Ekipleri 

-ekiplerin çalışması
-devrilen ağaç
-Detaylar

( KOCAELİ )- Fırtınanın devirdiği ağaç 1 otomobili de kullanılamaz hale getirdi KOCAELİ

- Kocaeli şehir merkezinde etkisini gösteren fırtına sonucu devrilen ağacın parçası üzerine düşen bir kişi yaralandı. Ağacın üzerine devrildiği araç ise kullanılamaz hale geldi. Kocaeli’nin İzmit ilçesinde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Çıkan fırtına sonucu şehir merkezinde bulunan asırlık bir çınar ağacı kökünden devrildi. Ağacın devrildiği esnada oradan geçmekte olan ve ağacın parçalarının ayağına düşmesi sonucu Dilek E. isimli bir vatandaş yaralandı. Ağacın altında kalan bir araç ise kullanılamaz hale geldi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı hastaneye kaldırılırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu ise devrilen ağaç aracın üzerinden kaldırıldı.
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