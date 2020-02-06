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06 Şubat 2020 Perşembe günü yayınlandı
Fırtına, Antalya Körfezi'ni 3 ayrı renge bürüdü

Fırtına, Antalya Körfezi'ni 3 ayrı renge bürüdü

Sahilden detay

Sosyal Medya Körfez Deprem 

-Denizin ayrı renkleri detay
-Dürbünle bakan vatandaşlar
-fotoğraf çekinenler
-çamura bürünen kıyı kesim
-Vatnadaşlar röp.
-Dalgalar detay
-falezler detay

( ANTALYA )- Seyir terasına çıkanlar körfezde kahverengi, turkuaz ve deniz mavisini bir arada buldu- Dünyaca ünlü sahilin kıyı kesimlerini fırtına sebebiyle çamur rengini aldı ANTALYA

- Antalya’da 2 gündür süren fırtına sonrası dünyaca ünlü Konyaatı Sahili kıyı kesimleri adeta çamura bulandı, körfez kahverengi , turkuaz - deniz mavisi olmak üzere 3 ayrı renk tonuna büründü. Seyir terasındaki vatandaşlar da büyüleyici manzarayı dürbünlerle izlediler.Kentte dün öğlen saatlerinde başlayan fırtına, bugün sabah saatlerinden itibaren etkisini devam ettirdi. Bugün saatteki hızı 56 kilometreye kadar ulaşan rüzgar, öğlen saatlerinde etkisi arttırdı. Düne nazaran bugün kentte yağış gerçekleşmezken, sahile gelenlerin karşılaştıkları manzara büyüledi. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nin açıklarında, 2 gündür devam eden fırtına sonucu deniz 3 renge büründü. Sahilin kıyı kesimi dev dalgalar sonucu çamur rengini aldı. Vatandaşlar da oluşan manzarayı cep telefonları ve seyir terasındaki dürbünlerle gözlemledi."Manzara insanın ruhunu okşuyor"Manzaraya hayran kaldığını belirten vatandaşlardan Yiğit Tepeler, "Üç renkli çok güzel bir şekilde görünüyor. Fotoğraf çekiniyoruz. Burayı meşhur bir yer diye anlatılar bize. Manzara insanın ruhunu okşuyor." diye konuşurken, bir başka vatandaş Cansın Satan da, "Antalya'nın iklimi harika. Deniz üç renk şuanda, mükemmel gözüküyor. Çektiğim resimleri sosyal medyada paylaşacağım. Kıyı kesimi kahverengi görünce deprem olacak sandım, korktum" dedi.

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