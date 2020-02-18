- Fırınlardan çaldıkları paralar ile sigara alan zanlılar yakalandı İzle

-Fırına giren zanlının kasadaki bozuk paraları alması

-Zanlılardan birinin cebinden çıkardığı bozuk paralarla sigara satın alması

-Zanlıların doktor kontrolüne getirilmesi



( KAYSERİ ) KAYSERİ



- Kayseri'de kapılarını zorlayarak veya çatıdan girdikleri fırınlardan çaldıkları bozuk paralarla sigara satın alan hırsızlar, polis ekipleri tarafından yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet Camii Kebir mahallesi, Erkilet Dere mahallesi, Mithat Paşa mahallesi ve Seyrani mahallesinde bulunan fırınlardan Şubat ayı içinde hırsızlık olayı meydana geldi. Yapılan ihbarlar sonrasında hırsızlık olayı ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, iş yerlerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Yapılan incelemeler sonrasında iş yerlerine yüzlerini kapatarak gelen, kapıların kilitlerini ve camlarını kırarak veya çatıdan girerek hırsızlık yapan iki kişinin eşkali belirlendi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, çaldıkları bozuk paralarla marketlerden sigara satın alan ve eşkalleri belirlenen Ö. T. (27) ve M.K.(20)'yı yakalayarak gözaltına aldı. Haklarında işlem başlatılan Ö.T. ve M.K., adliyeye sevk edildi. (AÖ-



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